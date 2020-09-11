Степанов нагадав - святкування Дня міста в Одесі спричинило спалах COVID-19

Масове святкування Дня міста в умовах карантину є недоцільним, оскільки передбачає велике скупчення людей.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу в Чернігові сказав міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

"Я вважаю, що в умовах нової реальності це не є доцільним - проведення будь-яких подій, пов’язаних із масовим скупченням людей", - прокоментував він можливе традиційне відзначення Дня міста в Чернігові 21 вересня.

У програмі "Тема дня" на телеканалі "UA: Чернігів" Степанов теж говорив на цю тему. Він висловився проти святкування Дня міста концертом на Красній площі, на який у попередні роки збиралися тисячі людей.

"Якщо хтось хоче почути потім місто Чернігів в топі міст по кількості захворілих (на коронавірус - ред.) - це може бути", - зазначив міністр.

Він нагадав, що в умовах карантину концерти на відкритих майданчиках в Україні заборонені взагалі. Окрім залів, де місця заповнені на 50%. Принагідно Степанов навів приклад Одеси, яка після масового святкування Дня міста упродовж тижня була одним із лідерів за кількістю інфікованих коронавірусом.

"Ми в епідемії, ми в пандемії. Ми з хворобою, з якою раніше світ не стикався. Це не іграшки", - наголосив очільник відомства.

День міста Чернігова відзначається 21 вересня. На цю дату міська влада планує лише покладання квітів до могил визволителів, а розважальну програму переносить на 25-27 вересня. Обрати формат святкування начальник управління культури та туризму Чернігівської міської ради Олександр Шевчук запропонував містянам на своїй сторінці в соцмережі Фейсбуці. Думки чернігівців кардинально розходяться.

У Чернігові Степанов перебував у п’ятницю з робочою поїздкою. Окрім центрального ринку міста, він відвідав Чернігівську районну лікарню, обласний центр сучасної онкології та обласний медичний центр соціально значущих та небезпечних хвороб. На подвір’ї останнього він поспілкувався з представниками ЗМІ.

Станом на 11 вересня в Чернігівській області зареєстровано 2662 випадки інфікування коронавірусом: 1222 людини одужали, 1166 лікуються амбулаторно, 224 - в лікарнях. Летальних випадків - 41, ще в 9-ти померлих COVID-19 був супутнім діагнозом. Чернігів наразі перебуває у жовтій зоні епіднебезпеки.

В Україні за минулу добу виявлено рекордні з початку пандемії 3 144 нових випадки зараження коронавірусом, загалом від початку епідемії їх зафіксовано 148 756. Одужало 67 005 осіб, померло - 3076.