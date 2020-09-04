Резніков - про Степанова: Він на своєму місці, стілець під ним не хитається

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов сильний менеджер і знаходиться на своєму місці, «стілець під ним не хитається».

Про це заявив журналістам після години запитань до уряду віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, повідомляє кореспондент Укрінформу

«Під ним стілець не хитається, він на своєму місці, він досить сильний менеджер», - зазначив він.

За словами Резнікова, у міністра охорони здоров’я сьогодні найбільш напружена ситуація, бо у зв'язку з коронавірусом треба ухвалювати непопулярні рішення щодо обмеження. Є і очікування суспільства – «коли ми всіх вилікуємо. Тому я б не заздрив Степанову», додав Резніков.

Як повідомлялося, 2 червня народний депутат від «Голосу» Ольга Стефанишина закликала депутатів підписати постанову про звільнення Степанова.