У Києві виписали 150 штрафів за «ковзанки» на вулицях

У столиці інспектори благоустрою склали 150 протоколів за несвоєчасне прибирання наслідків негоди.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в Департаменті міського благоустрою КМДА.

"Зокрема, інспектори КП «Київблагоустрій» та районних державних адміністрацій вже внесли понад 1000 приписів і склали 150 протоколів за адміністративне правопорушення за статтею 152 КУпАП. За цією статтею передбачено накладення штрафу в розмірі від 340 до 1700 грн", - йдеться у повідомленні.

Підприємства, установи та організації, незалежно від їхніх форм власності, мають залучити всі можливі ресурси для розчищення вулично-дорожньої мережі.

Відповідно до Правил благоустрою Києва балансоутримувачі, у процесі утримання об’єктів благоустрою, повинні дотримуватися відповідних технологій щодо забезпечення умов функціонування та утримання їх у належному санітарно-технічному стані, зокрема, прибирати від снігу та ожеледі прилеглу на 10 м територію.

На вулицях Києва з 07:00 ранку чергують понад 80 столичних інспекторів благоустрою. Вони в посиленому режимі перевіряють своєчасність ліквідації наслідків негоди.

Як повідомлялося, через крижану зливу, яка тривала з четверга, 10 грудня, на київських вулицях утворилося щільне льодове покриття. Травмувалися щонайменше 150 дорослих та 13 дітей.

Нині у столиці долають наслідки негоди 250 одиниць техніки та 5 тисяч комунальників.

За прогнозами синоптиків, у столиці 12 грудня на дорогах знову очікується ожеледиця, удень – ожеледь.