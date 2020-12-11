Чотири тисячі двірників, техніка, тонни солі та хлоридів: як у Києві борються з «ковзанкою»

У Києві 36 бригад з ручного прибирання впродовж ночі обробляли тротуари і зупинки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє КК "Київавтодор".

Негода у Києві: комунальники обробляють дороги і тротуари / Київавтодор

"Обробка тротуарів, зупинок громадського транспорту, сходів підземних і надземних пішохідних переходів продовжується з минулої доби. Робота ускладнюється непростими погодними умовами. Адже на посипану піскосоляну суміш намерзає новий шар льоду", - йдеться у повідомленні.

Для обробки тротуарів використовують й механізовану техніку. Зокрема, Bucher City Cat.

Загалом з початку негоди використано 2143,7 тонни солі, 99,6 тонни піскосоляної суміші, 258,3 тонни рідких хлоридів.

"Дорожники Києва безперервно борються зі стихією уже 15 годин. Завчасно до початку опадів розпочали превентивну обробку протиожеледними засобами", - зазначається у повідомленні.

Уночі обробка вулично-дорожньої мережі не зупинялась. Загалом уночі працювала 301 одиниця спецтехніки і 36 бригад із ручного прибирання (272 працівники).

Крім того, до боротьби з ожеледицею залучені 4 тисячі двірників.

Як зазначили в КК "Київавтодор", вночі метеоумови також були складними. Опади тривали до 06:00 ранку за температури близько -1°C. Тож доводилось обробляти одні й ті ж ділянки вулично-дорожньої мережі кілька разів. Мокрий сніг із магістральних вулиць прибирали за допомогою колон спецтехніки.

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Наразі очищено й оброблено протиожеледними засобами всі вулиці, які перебувають на балансі корпорації. Триває постійна обробка тротуарів, сходів у підземні і надземні пішохідні переходи, зупинок громадського транспорту.

Однак хідники біля кафе, ресторанів, магазинів зобов’язані обробляти самі підприємці. Тож міська влада звертається до них із закликом не нехтувати правилами благоустрою міста й виконати обробку протиожеледними засобами.

За прогнозом Українського гідрометцентру вранці та вдень 11 грудня в Києві утримається ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).