Негода в Україні: синоптики попереджають про ожеледицю і туман

В Україні вночі та вранці у північних та центральних областях ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Уночі та вранці 11 грудня у північних та центральних областях ожеледь, на дорогах ожеледиця, у південних та центральних областях туман, видимість 200-500 м ( І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Києві та Київській області вночі 11 грудня ожеледь, на дорогах ожеледиця ( І рівень небезпечності, жовтий).

Синоптики застерігають, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.