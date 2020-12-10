Київ накрив льодяний дощ, дороги стають «ковзанкою»

У Києві та області у четвер ввечері пішов дощ та мокрий сніг, внаслідок чого на дорогах миттєво утворюється ожеледиця.

Як передає Укрінформ, "Київавтодор" вже розпочав обробку доріг протиожеледними матеріалами.

"У найближчі години у столиці прогнозують дощ із переходом у мокрий сніг при температурі -4°С. У передмісті Києва вже йде дощ, який замерзає за мінусової температури повітря", - повідомляє комунальна корпорація.

Спецтехніка розташована на вихідних позиціях у місті. Задіяно 57 одиниць спецтехніки. Загалом у разі погіршення погодних умов готові до роботи 544 одиниці спецтехніки.

Першочергово протиожеледними засобами обробляють підйоми, спуски, покриття з бруківки, мости і шляхопроводи. Дорожники використовують рідкі хлориди, сіль і піщано-соляну суміш.

Столиця вже стоїть у «червоних» заторах.

Водіїв закликають бути обачними.