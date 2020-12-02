Зима «додаватиме» щодня кілька градусів морозу, на дорогах - ожеледиця

В Україні у четвер невеликий сніг очікується лише у північно-східних областях, на дорогах подекуди ожеледиця, температура вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"У північно-східних областях невеликий сніг, на решті території без істотних опадів. На дорогах західних, північних та центральних областей подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, в Карпатах 8-13° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті 5-7° тепла; у південній частині вночі близько 0°, вдень 4-9° тепла", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області 3 грудня без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. У столиці температура вночі 1-3° морозу, вдень 0-2° тепла, на Київщині вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. На дорогах подекуди ожеледиця.

Читайте також: 2020 рік увійде до трійки найтепліших в історії

Згідно з прогнозом, опади в Україні 4-5 грудня не очікуються. На дорогах західних, північних та центральних областей подекуди ожеледиця.

Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с, в західних, місцями північних областях, Криму та Приазов'ї пориви 15-20 м/с.

Температура у східних областях вночі 2-7° морозу, вдень близько 0°; на решті території вночі від 2° тепла до 3° морозу, на крайньому півдні країни, 5 грудня і в західних областях місцями 4-7° тепла, вдень 0-5° тепла, на заході та півдні країни 3-8°, на Закарпатті, Прикарпатті, Одещині та в Криму 10-13°.

На Київщині 4-5 грудня опади не очікуються. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень 4 грудня місцями пориви 15-17 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла.

Читайте також: Цьогорічна осінь у Києві стала найтеплішою за 140 років спостережень

Синоптики на 6-7 грудня в Україні опадів не прогнозують, лише 7 грудня вночі на Закарпатті та в Карпатах, вдень місцями у західних, Вінницькій та Одеській областях невеликий дощ та мокрий сніг.

Температура 6 грудня у західних областях та на крайньому півдні країни вночі 0-5° тепла, вдень 2-8°, на Закарпатті до 12° тепла, на решті території вночі 1-6° морозу (на сході та північному сході країни 7-11° морозу), вдень від 3° морозу до 2° тепла; 7 грудня в Україні зниження температури вночі та вдень на 3-7°.

У столичному регіоні 6-7 грудня без опадів. Температура 6 грудня вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°; 7 грудня вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу.