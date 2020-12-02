2020 рік увійде до трійки найтепліших в історії
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.
Наразі за даними Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), 2020 рік посідає другу сходинку, випереджаючи 2019 рік і поступаючись лише 2016-му.
В Організації додали, що середня температура у світі цьогоріч на близько 1,2 градуса Цельсія вища за температуру доіндустріального рівня (1850-1900 рр.).
Також ВМО оцінює у 20% збільшення цього показника до 1,5 градусів Цельсія вже до 2024 року.
Зазначається, що попри цьогорічні локдауни під час пандемії COVID-19, концентрація парникових газів в атмосфері продовжує зростати. Більш того у 2020 році спостерігалися нові екстремальні температури на суші, у морі та особливо в Арктиці.
Як повідомляв Укрінформ, осінь у 2020 році в українській столиці - Києві виявилася найтеплішою з 1881 року, при цьому впродовж сезону було зафіксовано шість температурних рекордів.