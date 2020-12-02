2020 рік увійде до трійки найтепліших в історії

За підсумками цього року 2020-ий стане одним із найтепліших за останні 150 років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

Наразі за даними Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), 2020 рік посідає другу сходинку, випереджаючи 2019 рік і поступаючись лише 2016-му.

В Організації додали, що середня температура у світі цьогоріч на близько 1,2 градуса Цельсія вища за температуру доіндустріального рівня (1850-1900 рр.).

Також ВМО оцінює у 20% збільшення цього показника до 1,5 градусів Цельсія вже до 2024 року.

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Зазначається, що попри цьогорічні локдауни під час пандемії COVID-19, концентрація парникових газів в атмосфері продовжує зростати. Більш того у 2020 році спостерігалися нові екстремальні температури на суші, у морі та особливо в Арктиці.

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Як повідомляв Укрінформ, осінь у 2020 році в українській столиці - Києві виявилася найтеплішою з 1881 року, при цьому впродовж сезону було зафіксовано шість температурних рекордів.