Вирубка лісів Амазонки досягла найвищого рівня з 2008 року

Вирубка тропічних лісів Амазонки в Бразилії досягла найвищого рівня з 2008 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

З серпня 2019 року по липень 2020 року було знищено в цілому 11 088 кв. км тропічних лісів. Це на 9,5% більше, ніж у попередньому році.

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За словами науковців, відтоді, як у січні 2019 року президент Жаїр Болсонару прийшов до влади, ліси почали втрачати площу з прискореними темпами, оскільки президент заохочував сільське господарство та видобуток корисних копалин у найбільшому тропічному лісі світу.

Ліси Амазонки є домом для близько трьох мільйонів видів рослин і тварин. Також ці ліси - джерело життєво важливого запасу вуглецю, що уповільнює темпи глобального потепління.