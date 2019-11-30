Астронавтка NASA зробила знімок Амазонки з космосу

Астронавтка NASA Джессіка Меїр, яка на даний момент знаходиться на борту Міжнародної космічної станції, на своїй сторінці в Twitter опублікувала знімок річки Амазонки.

Як повідомляє DT.ua, знімок вона присвятила Дню Подяки, який у США відзначали 28 листопада.

"У цьому році я вдячна за неймовірну можливість побачити нашу чудову планету Земля з висоти і всім тим внизу, хто прагне захистити її", - написала Меїр.

This year I am thankful for the extraordinary opportunity to see our precious planet Earth from above, and to all those on the ground that are striving to protect it. #HappyThanksgiving⁣

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Photo: The mighty Amazon River. pic.twitter.com/s6iaB1jLK6 — Jessica Meir (@Astro_Jessica) 28 листопада 2019 р. Читайте також: Модуль NASA відновив роботу бурової установки на Марсі

Амазонка – найбільш повноводна річка світу. Більше п'яти мільйонів квадратних кілометрів в басейні річки займають тропічні ліси, в яких мешкає 30% всіх відомих видів рослин і тварин.