Астронавтка NASA зробила знімок Амазонки з космосу

Астронавтка NASA зробила знімок Амазонки з космосу

Фото
Укрінформ
Астронавтка NASA Джессіка Меїр, яка на даний момент знаходиться на борту Міжнародної космічної станції, на своїй сторінці в Twitter опублікувала знімок річки Амазонки.

Як повідомляє DT.ua, знімок вона присвятила Дню Подяки, який у США відзначали 28 листопада.

"У цьому році я вдячна за неймовірну можливість побачити нашу чудову планету Земля з висоти і всім тим внизу, хто прагне захистити її", - написала Меїр.

Амазонка – найбільш повноводна річка світу. Більше п'яти мільйонів квадратних кілометрів в басейні річки займають тропічні ліси, в яких мешкає 30% всіх відомих видів рослин і тварин.

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