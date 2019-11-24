Модуль NASA відновив роботу бурової установки на Марсі

Модуль NASA відновив роботу бурової установки на Марсі

Укрінформ
Американський модуль InSight, розташований на Марсі, відновив роботу бурової установки HP3, аби заглибитися на кілька сантиметрів у поверхню планети.

Про це повідомили у місії NASA.

Цього разу модуль успішно виконав завдання завдяки закріпленому на механічній руці ковшу.

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Минулого разу операція провалилася, оскільки бур не мав достатнього зчеплення з ґрунтом Марса — віддача при бурінні не врівноважувалася і установці не вдавалося просунутися вглиб. Стіни свердловини при цьому занадто сильно розширювалися.

Як повідомлялося, Маск оголосив про плани колонізації Марса. Підприємець має намір перевезти на Червону планету мільйон осіб. Відповідно до плану, представленого у 2016 році, перші люди зможуть полетіти на Марс уже у 2025-му. Водночас експерти американського космічного агентства NASA вважають, що перша пілотована місія на Марс може відбутися тільки в 2030-х роках.

Перший запуск апарату SpaceX Starship планується здійснити у 2022 році.

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