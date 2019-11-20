Вчені підтвердили наявність води на супутнику Юпітера

Команда, очолювана дослідниками з Центру космічних польотів імені Годдарда NASA в Грінбельті, підтвердила наявність водяної пари над поверхнею Європи — супутника Юпітера.

Ймовірно, вода не замерзає завдяки гарячому ядру Європи, розігрітому гравітацією Юпітера, передає sciencealert.

"Хоча вчені ще не виявили рідку воду безпосередньо, ми знайшли іншу кращу річ: воду в формі пари", — заявив провідний дослідник і планетолог NASA Лукас Паганіні.

Згідно зі статтею, опублікованою в журналі Nature Astronomy, команда NASA виявила, що з Європи виділяється достатньо водяної пари, щоб за лічені хвилини заповнити басейн олімпійських розмірів. Це не дуже багато, але цього було достатньо, щоб бути виявленими з Землі.

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З 17 спостережень, проведених Обсерваторією WM Keck на Гавайях, яка використовує спектрограф для визначення хімічного складу атмосфер інших планет шляхом сканування інфрачервоного світла, який вони випускають або поглинають, вчені виявили водяну пару тільки в одному випадку.

"Ми припускаємо, що виділення водяної пари на Європі відбувається на нижчих рівнях, ніж передбачалося раніше... Ми провели ретельні перевірки, щоб видалити можливі забруднюючі речовини в наземних спостереженнях. Але, врешті-решт, нам потрібно наблизитися до Європи, щоб побачити, що насправді відбувається", — сказав у своїй заяві вчений Годдард Аві Манделл.

Щоб отримати повну інформацію, планується направити до Європи спеціальну космічну місію. Так, у 2023 році готується запуск апарату Europa Clipper. Він буде оснащений набором камер, спектрометрів і радарів і облетить навколо супутника 45 разів, на висоті від 25 до 2700 кілометрів.