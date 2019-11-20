Вчені підтвердили наявність води на супутнику Юпітера
Ймовірно, вода не замерзає завдяки гарячому ядру Європи, розігрітому гравітацією Юпітера, передає sciencealert.
"Хоча вчені ще не виявили рідку воду безпосередньо, ми знайшли іншу кращу річ: воду в формі пари", — заявив провідний дослідник і планетолог NASA Лукас Паганіні.
Згідно зі статтею, опублікованою в журналі Nature Astronomy, команда NASA виявила, що з Європи виділяється достатньо водяної пари, щоб за лічені хвилини заповнити басейн олімпійських розмірів. Це не дуже багато, але цього було достатньо, щоб бути виявленими з Землі.
З 17 спостережень, проведених Обсерваторією WM Keck на Гавайях, яка використовує спектрограф для визначення хімічного складу атмосфер інших планет шляхом сканування інфрачервоного світла, який вони випускають або поглинають, вчені виявили водяну пару тільки в одному випадку.
"Ми припускаємо, що виділення водяної пари на Європі відбувається на нижчих рівнях, ніж передбачалося раніше... Ми провели ретельні перевірки, щоб видалити можливі забруднюючі речовини в наземних спостереженнях. Але, врешті-решт, нам потрібно наблизитися до Європи, щоб побачити, що насправді відбувається", — сказав у своїй заяві вчений Годдард Аві Манделл.
Щоб отримати повну інформацію, планується направити до Європи спеціальну космічну місію. Так, у 2023 році готується запуск апарату Europa Clipper. Він буде оснащений набором камер, спектрометрів і радарів і облетить навколо супутника 45 разів, на висоті від 25 до 2700 кілометрів.