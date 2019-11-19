В Антарктиді тестують робота NASA, якого збираються відправити на супутник Юпітера

Австралійська антарктична служба (AAD) почала тестування робота NASA, якого згодом планують відправити для дослідження Європи – вкритого льодом супутника Юпітера.

Про це йдеться на офіційному сайті AAD.

"Австралійська антарктична служба запустила польові випробування робота NASA, який призначений для досліджень під льодовим покровом Європи — одного із супутників Юпітера - в ході космічної місії Europa Clipper", - йдеться в повідомленні.

Робот виглядає як два колеса, з’єднані віссю довжиною близько метра. Завдяки тому, що колеса можуть обертатися незалежно одне від одного, робот може успішно маневрувати як на самій крижаній поверхні супутника, так і під нею.

За словами Енді Кльош, співробітника Лабораторії реактивного руху NASA, спосіб пересування робота є унікальним. "Машина буде використовувати власну плавучість, щоб залишатися притиснутою до внутрішньої сторони льоду, а пересуватися за допомогою коліс. Також наш робот зможе протягом довгого часу залишатися на одному місці, без енерговитрат, як дрейфуючий підводний човен", — пояснив Кльош. Проте, інженери поки що не придумали, як саме доставити робота під лід, адже на Європі для цього доведеться пробурити свердловину глибиною від до 10 до 20 кілометрів.

Як відомо, сліди солоного океану на супутнику Європа знайшла попередня місія NASA Galileo, яку відправили на Юпітер в кінці 1990-х років. Вчені припускають, що цей океан може містити в собі більше води, ніж її є на Землі. А в самій цій воді можуть бути розчинені елементи, необхідні для підтримки життя.

Вважається що Європа - це одне з найбільш ймовірних місць в Сонячній системі, де вє імовірність знайти інопланетне життя.

Фото: NASA/JPL-Caltech