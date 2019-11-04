Стали відомі нові деталі "міжзоряної" місії NASA

Розробники проекту NASA Interstellar Probe планують в 2030 році запустити зонд для вивчення найближчих околиць Сонячної системи.

Про це повідомляє Naked Science.

Американське космічне агентство продовжує опрацювання перспективної міжзоряної місії. Повідомляється, що проект базується на вже існуючих технологіях і може бути запущений в 2030 році. Бере участь в проекті фізик з Інституту Джонса Хопкінса Ральф Макнатт (Ralph McNutt)сказал Wired: «На цей раз у нас є бачення, яке можна втілити в реальність».

Концепція Interstellar Probe, розроблювана за замовленням відділення геліофізики NASA, вперше була оприлюднена влітку 2018 року, і наразі інженери повідомили деякі нові деталі проекту. А в кінці 2021-го він має бути представлений на суд експертів Національної академії наук як один з кандидатів на фінансування в рамках підтримки тривалих проектів Decadal Survey.

Наскільки відомо, творці проекту планують використовувати 770-кілограмовий апарат, який зможе стартувати на борту надважкої ракети SLS (нагадаємо, розробка носія триває вже близько півтора десятка років і не закінчена дотепер, актуальна дата першого старту - 2021 рік). Для додання зонду додаткового прискорення може використовуватися гравітаційний маневр навколо Сонця або Юпітера, який розжене його до швидкості більше 160 тисяч кілометрів на годину.

З точки зору балістики краще виглядає маневр в гравітаційному полі Сонця, який дозволяє домогтися більшого прискорення. Однак при цьому апарату доведеться зробити тісну петлю, пройшовши навіть ближче до зірки, ніж зонд Parker, який залишається найближчою до Сонця штучним тілом і змушений постійно залишатися в тіні спеціального захисного екрану. Навіть якщо міжзоряну місію озброїти аналогічним екраном, його доведеться робити ще більш потужним, що призведе до гальмування над Сонцем і може звести нанівець привабливість такого маневру. Інженери та вчені продовжують розрахунки оптимальної траєкторії навколо зірки, і більш помірний варіант - з петлею навколо Юпітера.

Варто зауважити, що амбіції творців Interstellar Probe не такі грандіозні, як в організаторів проекту Breakthrough Starshot з тривалим польотом до сусідньої зірки. NASA очікує, що апарат зможе пропрацювати близько 50 років, відійшовши від Сонця в тисячу разів далі земної орбіти - у рази далі, ніж знаходяться зараз найдальші рукотворні об'єкти, зонди Voyager 1 і Voyager 2. Маючи набагато більшу швидкість, міжзоряний апарат нажене їх досить швидко.

Проте на політ до іншої зірки розробники не розраховують. Можна сказати, що де-факто Interstellar Probe буде радше місією для вивчення меж Сонячної системи та її найближчих околиць. Але перш ніж ми вирушимо до інших зірок, нам слід це зробити.