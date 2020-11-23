Через потепління в лісах на Прикарпатті майже зникли червоні мухомори

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляє Галицький національний природний парк (НПП).

«У зв’язку з глобальним потеплінням клімату вкотре можна спостерігати за зміщенням строків плодоношення окремих видів грибів Галицького НПП. Дуже незвичне явище в другій половині листопада – зростання блідої поганки, яка переважно трапляється в серпні-вересні, рідше в жовтні. А от в останні роки на території Галицького національного парку цей розповсюджений вид можна спостерігати в кінці осені. Що цікаво, інший представник роду Amanita – червоний мухомор, пік плодоношення якого зазвичай припадає на жовтень-першу половину листопада, тобто, пізніше ніж у блідої поганки, цього року в листопаді майже не траплявся, чого не скажеш про бліду поганку, якої зараз ще досить багато», - йдеться у повідомленні.

Попри те, що у лісі значно поменшало грибів та грибників, вчені закликають бути обережними під час тихого полювання, аби не сплутати їстівні гриби з отруйними.

Читайте також: Із Чорнобильської зони намагалися вивезти 60 кілограмів радіаційних грибів

Мухомор червоний (Amanita muscaria (L. ex Fr.) Hook.) — отруйний гриб з родини мухоморових (Amanitaceae). Місцева назва — маримуха, мухаїр, жабурка. Росте у хвойних і листяних лісах групами.