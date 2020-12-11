У Києві за минулу добу через ожеледицю травмувалися понад 160 осіб

У Києві за минулу добу 10 грудня через ожеледицю, яка утворилась на дорогах та тротуарах міста, травмувалося 150 дорослих та 13 дітей.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила керівник пресслужби Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталія Вишневська.

"Травмувалися 150 дорослих і 13 дітей", - повідомила вона.

Як зазначили в КМДА, у Києві триває боротьба з ожеледицею, на дорогах столиці працює 341 одиниця спецтехніки та 50 бригад з ручного прибирання, які обробляють дороги посипальними матеріалами для профілактики ожеледиці. Дорожники посипають також сходи й тротуари. Всі шляхово-експлуатаційні підприємства працюють у посиленому режимі.

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