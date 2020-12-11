У Києві за минулу добу через ожеледицю травмувалися понад 160 осіб

У Києві за минулу добу через ожеледицю травмувалися понад 160 осіб

Укрінформ
У Києві за минулу добу 10 грудня через ожеледицю, яка утворилась на дорогах та тротуарах міста, травмувалося 150 дорослих та 13 дітей.

Про це у коментарі Укрінформу повідомила керівник пресслужби Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталія Вишневська.

"Травмувалися 150 дорослих і 13 дітей", - повідомила вона.

Читайте також: Через ожеледицю в Києві сталося понад 120 ДТП - поліція

Як зазначили в КМДА, у Києві триває боротьба з ожеледицею, на дорогах столиці працює 341 одиниця спецтехніки та 50 бригад з ручного прибирання, які обробляють дороги посипальними матеріалами для профілактики ожеледиці. Дорожники посипають також сходи й тротуари. Всі шляхово-експлуатаційні підприємства працюють у посиленому режимі.

Читайте також: Киян попереджають про затримку транспорту через негоду

Утім, як наголошує КК «Київавтодор», ситуацію із трафіком ускладнюють водії, які не підготувались до зимового сезону.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-