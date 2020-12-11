Киян попереджають про затримку транспорту через негоду

У Києві введено оперативне положення на всіх маршрутах громадського транспорту через ожеледицю.

Про це повідомляє Київпастранс у Телеграмі, передає Укрінформ.

«Від початку руху на усіх маршрутах громадського транспорту введено оперативне положення - курсування з відхиленням від графіка руху - у зв'язку з складними погодними умовами», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні у столиці пройшов льодяний дощ, внаслідок чого утворилася ожеледиця.

У п’ятницю в Києві, за прогнозами синоптиків, опадів вже не очікується. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура протягом доби 0-2° морозу.