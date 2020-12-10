Негода в Україні: Київщину та Житомирщину закрили на в’їзд

У Київській та Житомирській областях введено тимчасове обмеження руху транспорту на час обробки спецтехнікою дорожнього покриття.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС.

“За інформацією Укравтодору 10 грудня з 16:00 у зв’язку з несприятливими погодними умовами у вигляді випадання дощу при мінусовій температурі (до 2-3 градусів морозу), Службою автомобільних доріг з метою недопущення скоєння ДТП та утворення заторів, введено тимчасове обмеження руху вантажного автотранспорту та автобусів, на час обробки спецтехнікою дорожнього покриття у Київській та Житомирській областях", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обмеження руху вантажного автотранспорту та автобусів у Рівненській області знято.

Як повідомляв Укрінформ, 10 грудня в зв’язку з несприятливими погодними умовами у вигляді випадання дощу при мінусовій температурі (від 0 до - 1 градуса морозу), Службою автомобільних доріг з метою недопущення скоєння ДТП та утворення заторів, введено тимчасове обмеження руху вантажного автотранспорту та автобусів, на час обробки спецтехнікою дорожнього покриття у Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

Станом на 14.30 рух дорогами на Тернопільщині та Хмельниччині відновили.