Дві області відкрили на в’їзд, в одній - досі чистять дороги від снігу та льоду

Тимчасове обмеження руху транспорту у зв'язку з несприятливими погодними умовами наразі залишається тільки на Рівненщині.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДСНС.

“Станом на 14:30 10 грудня за інформацією Укравтодору тимчасове обмеження руху вантажного автотранспорту та автобусів у Тернопільській та Хмельницькій областях знято”, - йдеться у повідомленні.

Залишається обмеження руху в Рівненській області.

Наразі ускладнень руху та заторів не спостерігається.

Як повідомляв Укрінформ, 10 грудня в зв’язку з несприятливими погодними умовами у вигляді випадання дощу при мінусовій температурі (від 0 до - 1 градуса морозу), Службою автомобільних доріг з метою недопущення скоєння ДТП та утворення заторів, введено тимчасове обмеження руху вантажного автотранспорту та автобусів, на час обробки спецтехнікою дорожнього покриття у Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях.