Три області обмежили в’їзд через «снігову кашу» на дорогах

Три області обмежили в’їзд через «снігову кашу» на дорогах

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Укрінформ
Через несприятливі погодні умови Службою автомобільних доріг введено тимчасове обмеження руху вантажного автотранспорту та автобусів у Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

«За інформацією Укравтодору 10 грудня в зв’язку з несприятливими погодними умовами у вигляді випадання дощу при мінусовій температурі (від 0 до - 1 градуса морозу), Службою автомобільних доріг з метою недопущення скоєння ДТП та утворення заторів, введено тимчасове обмеження руху вантажного автотранспорту та автобусів, на час обробки спецтехнікою дорожнього покриття у Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях», - йдеться у повідомленні.

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На цей час ускладнень руху та заторів не спостерігається.

Як повідомлялося, у четвер, 10 грудня, в Україні очікується сильний вітер 15-20 м/с та ожеледь, вдень на Правобережжі мокрий сніг і дощ.

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