У Кирилівці затопило єдину дорогу до острова Бірючий
Відео
Укрінформ
У Кирилівці, що у Запорізькій області, через негоду затопило єдину дорогу, що веде до острова Бірючий, де знаходиться президентська дача, а також бази відпочинку.
В ДСНС кореспонденту Укрінформу повідомили, що штормове попередження передане і на сьогодні.
“7 грудня по місту Запоріжжя, на території Запорізької області очікується посилення східного вітру 15-20 м/с, на узбережжі Азовського моря пориви вітру сягатимуть до 25 м/с, висота хвиль 13-15 дм. Встановлено I рівень небезпечності, жовтий”, - повідомили в ДСНС.
На вебкамерах, встановлених у Кирилівці, видно, як море затопило пляжі та дійшло до баз відпочинку.
Місцеві мешканці викладають у мережі відео затопленої дороги з Бірючого.