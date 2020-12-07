У Кирилівці затопило єдину дорогу до острова Бірючий

У Кирилівці, що у Запорізькій області, через негоду затопило єдину дорогу, що веде до острова Бірючий, де знаходиться президентська дача, а також бази відпочинку.

В ДСНС кореспонденту Укрінформу повідомили, що штормове попередження передане і на сьогодні. “7 грудня по місту Запоріжжя, на території Запорізької області очікується посилення східного вітру 15-20 м/с, на узбережжі Азовського моря пориви вітру сягатимуть до 25 м/с, висота хвиль 13-15 дм. Встановлено I рівень небезпечності, жовтий”, - повідомили в ДСНС. На вебкамерах, встановлених у Кирилівці, видно, як море затопило пляжі та дійшло до баз відпочинку. Читайте також: В Україні — морози до -11°, без опадів Місцеві мешканці викладають у мережі відео затопленої дороги з Бірючого.