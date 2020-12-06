В Україну йдуть морози до -11°

В Україні у понеділок опади не очікуються, місцями пориви до 20 м/с, температура вночі 6-11° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с, у західних областях та Приазов'ї 17-22 м/с. Температура вночі 6-11° морозу, у західних областях місцями 0-5° морозу; вдень від 4° морозу до 1° тепла, на Закарпатті 7-12° тепла", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області 7 грудня без опадів. У столиці вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-8° морозу, вдень 2-4° морозу. На Київщині вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-18 м/с. Температура вночі 6-11° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

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Згідно з прогнозом, в Україні 8-9 грудня без істотних опадів, лише у південній частині країни, 8 грудня і в Карпатах та на Закарпатті місцями невеликий мокрий сніг і дощ, слабка ожеледь. На дорогах північно-східних областей подекуди ожеледиця.

Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с, в західних, південних та Донецькій областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура у західних областях та південній частині вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла (на Закарпатті, півдні Одещини та Криму вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 8 грудня 3-8° тепла, 9 грудня 6-11° тепла); на решті території вночі 5-10° морозу, у східних та північно-східних областях до 14° морозу, вдень 0-5° морозу.

У столичному регіоні 8-9 грудня без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-10° морозу, вдень 0-5° морозу.

Синоптики прогнозують 10- 11 грудня у західних, Одеській, Вінницькій та Житомирській областях мокрий сніг та дощ, на решті території без істотних опадів.

Температура у західних областях вночі 10 грудня 1-3° морозу, 11 грудня 0-5° тепла, вдень 4-9° тепла; у південній частині вночі 1-7° тепла, вдень 5-11° тепла; на решті території вночі 0-6° морозу (10 грудня на сході та північному сході до 10° морозу), вдень від 2° морозу до 4° тепла.

На Київщині 10- 11 грудня без істотних опадів. Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.