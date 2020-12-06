В Україні прогнозують штормовий вітер

У західних областях та Приазов'ї у понеділок очікуються пориви вітру до 22 м/с.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"За даними УкрГідрометцентру, 7 грудня у західних областях та Приазов'ї пориви вітру 17-22 м/с (І рівень небезпечності, жовтий), - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Як повідомляв Укріформ, Україну накрив потужний антициклон, який приніс морозну і сонячну погоду. У понеділок, 7 грудня, в Україні - сухо, холодно й вітряно.