В Україні - потужний антициклон, прогнозують мороз і сонце

Україну накрив потужний антициклон, який приніс морозну і сонячну погоду.

Як передає Укрінформ, про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко у Фейсбуці.

«Потужний антициклон (карта 1), на прохання трудящих і навіть ледарів, відсунув трохи далі хмарність і в Україні багато де засяяло сонце (карта 2). Щоправда, повітряна маса арктичного походження врізала морозом - карта 3 ранкової температури», - написала вона.

За словами Діденко, у понеділок, 7 грудня, в Україні - сухо, холодно й вітряно.

«Найхолодніше сьогодні - на Сході України (карта 5), але із сонцем», - додала синоптикиня.

За прогнозом Українського гідрометцентру, 7 грудня в Україні без опадів, 8 грудня вночі в Карпатському регіоні та на Одещині, вдень у більшості західних, південних та місцями в центральних областях сніг, на півдні з дощем. Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с, у західних, південних та Донецькій областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура у західних областях та південній частині вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла (на Закарпатті вночі 0-5°, вдень 4-9° тепла); на решті території країни вночі 6-11° морозу, у східних областях та на північному сході країни до 15° морозу, вдень 0-5° морозу.

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У Києві і столичному регіоні 7-8 грудня без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі 6-11° морозу, вдень 0-5° морозу.