Туман, ожеледь і сильний вітер: прогноз на неділю

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"6 грудня в Україні хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. На Правобережжі місцями туман, ожеледь. У північних, центральних областях та в Карпатах на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, в західних областях та у південно-східній частині пориви 15-20 м/с. Температура у західних областях протягом доби від 2° морозу до 3° тепла (на Закарпатті вночі 0-5° тепла, вдень 7-12° тепла); у південних, Вінницькій, Житомирській областях вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°; на решті території вночі 4-9° морозу, на Сумщині, Харківщині та Луганщині до 13°, вдень 0-5° морозу", - зазначається у повідомленні.

У Києві 6 грудня без опадів. Температура вночі 4-6° морозу, вдень 0-2° морозу. На Київщині також сухо, вночі 4-9° морозу, вдень 0-4° морозу.

7 грудня в Україні без опадів, 8 грудня вночі в Карпатському регіоні та на Одещині, вдень у більшості західних, південних та місцями в центральних областях сніг, на півдні з дощем. Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с, у західних, південних та Донецькій областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура у західних областях та південній частині вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла (на Закарпатті вночі 0-5°, вдень 4-9° тепла); на решті території країни вночі 6-11° морозу, у східних областях та на північному сході країни до 15° морозу, вдень 0-5° морозу.

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У Києві і столичному регіоні 7-8 грудня без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі 6-11° морозу, вдень 0-5° морозу.

9-10 грудня в Україні, за винятком західних областей та Одещини, без істотних опадів. Температура 9 грудня вночі 3-9° морозу, на сході та північному сході країни 8-13° морозу, вдень 0-5° морозу; у південній частині та на Прикарпатті вночі 1-6° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті та півдні Одещини вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла; 10 грудня підвищення температури на 3-5°.

9-10 грудня у Києві і Київській області без істотних опадів. Температура 9 грудня вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу; 10 грудня вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.