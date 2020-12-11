Місцями «жовтий» рівень: українців попереджають про погіршення погоди

В Україні у п'ятницю очікуються складні погодні умови, які можуть призвести до порушення руху транспорту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"За інформацією Укргідрометцентру, 11 грудня на Правобережжі мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь; на решті території без опадів. У північно-східній частині, північних та центральних областях подекуди ожеледиця. Вночі у західних областях, вдень у Приазов'ї пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.