Через ожеледицю в Києві сталося понад 120 ДТП - поліція

Унаслідок негоди, яка викликала ожеледицю, на дорогах Києва ввечері 10 грудня сталося понад 120 дорожньо-транспортних пригод.

Як передає Укрінформ, про це РБК-Україна розповів пресофіцер Патрульної поліції Києва Максим Голобородько.

За його словами, загалом з початку ускладнення ситуації на дорогах столиці сталося 127 автопригод.

"З них чотири - з травмованими. За моєю інформацією, ДТП зі смертельними випадками немає", - зазначив Голобородько.

Як повідомлялося, у Києві та області у четвер ввечері пішов дощ та мокрий сніг, внаслідок чого на дорогах миттєво утворилася ожеледиця.

За даними Київавтодору, до боротьби з ожеледицею залучили 57 одиниць спецтехніки. Загалом у разі погіршення погодних умов готові до роботи 544 спецмашини.