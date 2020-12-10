«Бориспіль» чистять від льоду: літаки сідали на резервних летовищах або поверталися

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" складні погодні умови, тому деякі літаки сідали на резервних летовищах або повертались в аеропорти вильоту.

Про це повідомляє аеропорт "Бориспіль" у Фейсбуці.

"У зв'язку зі складними погодними умовами в Міжнародний аеропорт «Бориспіль» деякі рейси здійснили посадку в резервних аеропортах або прийняли рішення повернутись в аеропорти вильоту. Станом на 20:30 це рейси: Белавіа - BRU845, LOT - LOT7KU, Windrose - WRC 114, WRC 104, WRC 164, WRC124", - йдеться у повідомленні.

В аеропорту зауважують, що рішення скористатись резервним летовищем і змінити запланований маршрут приймає виключно командир повітряного судна.

Наразі Міжнародний аеропорт «Бориспіль» працює та постійно здійснює обробку перону, руліжних доріжок та злітно-посадкової смуги. Задіяно 15 одиниць техніки для забезпечення умов зльоту та посадки.

Як повідомлялося, 10 грудня у низці областей України - несприятливі погодні умови. Зокрема, через дощ зі снігом у Києві та області утворилася ожеледиця на дорогах.