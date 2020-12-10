Після морозу та ожеледиці Україна трохи «відтане»

В Україні у п'ятницю очікується мокрий сніг та дощ, ожеледиця, протягом доби від 3° морозу до 2° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Уночі в Україні, крім півдня та сходу, мокрий сніг та дощ, подекуди ожеледь, вдень у західних та Одеській областях дощ; на решті території без опадів. На дорогах країни, крім півдня та сходу, місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вночі у західних областях, вдень в Приазов'ї пориви 15-20 м/с. Температура у західних та південних областях вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла, на півдні Одещини 7-12° тепла; на решті території протягом доби від 3° морозу до 2° тепла (вночі на сході країни 5-10° морозу)", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області 11 грудня вночі мокрий сніг та дощ, вдень без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. У столиці температура протягом доби 0-2° морозу, на Київщині протягом доби від 3° морозу до 2° тепла.

Синоптики прогнозують 12 грудня у західних та південних областях невеликий дощ; температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°; на решті території вночі без опадів, вдень місцями невеликий мокрий сніг з дощем, подекуди ожеледь, температура вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.

13 грудня у більшості західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях помірні дощі, подекуди з мокрим снігом, на решті території без опадів; температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла, на заході та півдні країни вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°.

У північних та центральних областях на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с, у південних, східних та більшості центральних областей пориви 15-20 м/с.

У столичному регіоні 12 грудня вночі без опадів, вдень місцями невеликий мокрий сніг з дощем; температура вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°. 13 грудня вночі невеликий, вдень помірний дощ з мокрим снігом; температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Згідно з прогнозом на 14-15 грудня, в Україні часом невеликий дощ і мокрий сніг; на півдні та південному сході країни, 15 грудня і в західних областях без істотних опадів.

Температура вночі та вдень від 3° морозу до 3° тепла (вдень у західних та південних областях 1-7° тепла); в Криму вночі 3-8° тепла, вдень 7-12°.

На Київщині 14-15 грудня невеликий дощ і мокрий сніг (вдень 15 грудня місцями).

Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла.