Слизькі дороги: в Україні за добу - понад 1 400 ДТП

В Україні за минулу добу зареєстрували 1435 повідомлень про ДТП.

Про це поінформував у Фейсбуці перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає Укрінформ.

Він уточнив, що зима приходить неочікувано, і не всі водії були готові до зміни погодних умов, і серед них знайшлися і ті, які виїхали у четвер на літній гумі.

«За минулу добу на території України зареєстровано 1435 повідомлень про ДТП. З яких 84 — повідомлення щодо ДТП із загиблими або травмованими. Унаслідок автопригод 8 осіб загинули та 99 травмовані», - зазначив він.

За його інформацією, у Києві на лінію 102 надійшло 503 повідомлення про ДТП, з яких 7 повідомлень - щодо ДТП із загиблими або травмованими. Зокрема, унаслідок цих ДТП загинули 2 особи та 6 були травмовані.

Водночас, як уточнив Білошицький, спостерігається зменшення «порушень швидкості», які зафіксовані в автоматичному режимі: у четвер камери зафіксували всього 3075 таких порушень, і, за його словами, це рекордно низький показник.

Білошицький закликав громадян бути уважними та обережними, і, якщо вони опиняться у скрутній ситуації — телефонувати на спецлінію 102.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві за минулу добу 10 грудня через ожеледицю, яка утворилась на дорогах та тротуарах міста, травмувалося 150 дорослих та 13 дітей.