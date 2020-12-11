Поліція Київщини рекомендує «перевзутися» - за добу сталися 72 ДТП

На Київщині упродовж минулої доби через негоду сталися 72 ДТП.

Як передає Укрінформ, про це інформує у Фейсбуці Патрульна поліція Київської області.

На Київщині упродовж минулої доби через негоду сталися 72 ДТП / Фото: Патрульна поліція Київської області

«Погода протягом минулої доби внесла свої корективи у буденний ритм більшості з нас. За період негоди на автодорогах Київщини сталося 72 дорожньо-транспортні пригоди різної складності, із них 3 - із травмованими», - йдеться у повідомленні.

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Патрульні також закликали водіїв, коли вони відправляються у дорогу, перевіряти свої транспортні засоби на справність.

«Якщо раптом ви не "перевзулись" — обов'язково зробіть це, не порушуйте ПДР та будьте максимально уважними та обережними за кермом», - радять у поліції.

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Як повідомлялося, у Києві за минулу добу, 10 грудня, через ожеледицю, яка утворилась на дорогах та тротуарах міста, травмувалося 150 дорослих та 13 дітей.