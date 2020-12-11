Негода знеструмила 173 населених пункти у трьох областях

В Україні внаслідок ускладнення погодних умов залишилися без електропостачання 173 населених пункти в трьох областях.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 7:00 11 грудня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, мокрий сніг, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач знеструмлено 173 населених пункти у 3 областях, а саме: Київська – 79, Житомирська – 58, Чернівецька – 36», - йдеться в повідомленні.

Водночас у ДСНС з посиланням за інформацію Служби автомобільних доріг повідомили, що станом на ранок п’ятниці транспортне сполучення на автошляхах державного та місцевого значення країни забезпечено. Обмежень руху немає.

Для забезпечення проїзду від Служби автомобільних доріг залучено 1 тис. 183 працівники та 808 одиниць техніки. Підрозділами ДСНС проведено буксирування 13 одиниць автотранспортних засобів (надано допомогу 29 громадянам). Від ДСНС залучалось 29 рятувальників та 12 одиниць техніки.