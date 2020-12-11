Столичному бізнесу продовжать пільги - Кличко

Київська влада продовжить пільги для столичного бізнесу, які запровадила на початку карантину.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу сказав Київський міський голова Віталій Кличко.

"Ми і наступного року продовжуватимемо підтримувати столичних підприємців. Я ініціював збереження преференцій для малого та середнього бізнесу, що ми запровадили у березні, та запровадження деяких інших пільг для того, щоб підтримати малий та середній бізнес", - сказав Кличко.

Він повідомив, що до розгляду депутатів Київради підготовлені проєкти рішень, які передбачають як продовження пільг, що місто вже надало, так і встановлення їх для інших категорій підприємців.

"Це дозволить їм зберегти робочі місця і головне - зберегти свій бізнес", - сказав він.

Кличко повідомив, що проєкти рішень передбачають, що на період карантину, коли бізнес фактично не працює, сплата за договорами розміщення засобів пересувної та сезонної торгівлі - незалежно від її розміру, визначеної у договорах оренди, становитиме тільки 1 гривню.

Також запропоновано і надалі зменшену вартість оренди комунального майна - на 50%. Для ресторанного бізнесу, пересувної та сезонної торгівлі на 50% зменшується пайова участь в утриманні об'єктів благоустрою.

Перелік пільг, що пропонує місто, не потребує внесення змін до існуючих договорів.