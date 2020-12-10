Пакет підтримки для бізнесу та населення на час пандемії вже перевищує 30 мільярдів - експерти

За розрахунками Центру економічного відновлення, загальний пакет підтримки для бізнесу та населення в Україні на час пандемії вже перевищує 30 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Центр на своїй сторінці у Фейсбуці.

Експерти нагадують, що 7 грудня Президент підписав закони для підтримки громадян та бізнесу під час карантину.

«Завдяки ініціативі Президента отримати допомогу зможуть понад мільйон українців. Норми законопроєкту напрацьовувалися широкою робочою групою, куди увійшли представники Офісу Президента, Мінекономіки, Мінрегіону, Мінцифри, МОЗ, інших органів із залученням експертів Центру економічного відновлення», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сьогодні експерти значно краще розуміють характер поширення вірусу та фактори, що впливають на зараження. Відповідно, в Україні економічна підтримка орієнтується в першу чергу саме на постраждалі індустрії та на ті «больові точки», що є у бізнесу в цих індустріях. У випадку з другою хвилею підвищену небезпеку становлять тривалі контакти в сфері громадського харчування, індустрії гостинності та розваг. Окрім цього, деякі індустрії зазнають впливу в цілому, через економічну кризу. Саме на зменшення негативного впливу і спрямований прийнятий закон.

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Як зауважується у повідомленні, загальний обсяг матеріальної допомоги населенню у межах реалізації закону становитиме 10 млрд грн. Ці кошти дозволять співробітникам в постраждалих галузях отримати дохід за три тижні обмежень у 8000 грн, із розрахунку середньої зарплати по Україні, яка становить 12 100 грн.

Крім того, близько 120 тис. юридичних осіб отримають компенсацію витрат на сплату єдиного соціального внеску, а це становить майже 1,5 млрд грн.

«Важливою проблемою для бізнесу під час карантину залишається плата за оренду. Очевидно, що уряд не може впливати на домовленості між приватними компаніями, проте закон передбачає суттєву підтримку - звільнення від нарахування плати за оренду державного та комунального майна підприємствам, що постраждали від карантину», - йдеться у повідомленні.

Окрім прямих виплат працівникам та підприємствам, закон передбачає автоматичне продовження дії ліцензій компаніям на продаж алкоголю на період карантину та 3 місяці після його закінчення. Іншими словами, якщо дія ліцензії закінчується в період карантинних обмежень, то ще три місяці вона буде дійсною.

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У Центрі нагадують, що ці заходи додаються до вже існуючих програм підтримки, а саме програми рефінансування кредитів 5-7-9, механізму державних гарантій та допомоги по частковому безробіттю.

«У першу чергу, закон є відповіддю на виклики, які постануть перед бізнесом в короткостроковій перспективі під час кількох тижнів посилення карантинних заходів. За розрахунками Центру загальний пакет підтримки для бізнесу та населення в Україні на час пандемії вже перевищує 30 млрд грн. Одночасно з цим Центр економічного відновлення допомагає уряду в розробці середньо- та довгострокових ініціатив, які сприятимуть відновленню секторів, що найбільше постраждають від пандемії: індустрії гостинності, креативних індустрій, транспорту тощо», - сказав Кирило Криволап, керівник Центру економічного відновлення, радник Прем'єр-міністра України.

Як повідомлялося, 7 грудня Президент Володимир Зеленський підписав закони, які він ініціював для підтримки громадян і бізнесу у період дії карантинних заходів для запобігання поширенню в Україні COVID-19. Законодавчі ініціативи були ухвалені Верховною Радою 4 грудня.

Так, Закон «Про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» № 1071-ІХ передбачає надання одноразової матеріальної допомоги у розмірі 8 тис. грн найманим працівникам, які втратили частину заробітної платні внаслідок запровадження карантинних обмежень, та фізичним особам-підприємцям (ФОП), які втратили частину доходу внаслідок карантину.

Також глава держави підписав Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» № 1072-ІХ. Документ передбачає низку податкових стимулів для громадян, малого й середнього бізнесу на період можливого оголошення карантину.

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Крім того, Президент підписав Закон «Про внесення змін до статті 28 Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» № 1073-ІХ, що розширює перелік напрямків, за якими можуть використовуватися кошти Фонду з боротьби з наслідками епідемії коронавірусу. Зокрема, цими коштами може фінансуватися: одноразова матеріальна допомога громадянам у разі посилення карантину; матеріальна допомога бізнесу для збереження робочих місць; одноразова компенсація бізнесу для сплати ЄСВ за найманих працівників.