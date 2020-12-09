Коронавірус у Києві: за минулу добу — 1728 випадків, 34 хворих померли

Коронавірус у Києві: за минулу добу — 1728 випадків, 34 хворих померли

Інфографіка
Укрінформ
У Києві за минулу добу COVID-19 виявили у 1 тис. 728 осіб.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"У нашому місті не зменшується кількість хворих. За минулу добу виявили ще 1 тис. 728 інфікованих, 34 людини померли. Усього за період пандемії - 1 498 летальних випадків від коронавірусу", - сказав Кличко.

За його словами, підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в Києві вже 84 тис. 538.

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Захворіли: 983 жінки віком від 18 до 90 років і 71 дівчинка віком від двох до 17 років, також 611 чоловіків віком від 18 до 88 рокiв і 63 хлопчика віком від двох місяців до 17 років. Захворів, зокрема 71 медик.

Кличко повідомив, що одужали за добу 636 людей. Усього коронавірус подолали 26 тис. 403 жителя Києва.

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"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 300, Деснянському – 260, Дніпровському районі – 245 випадків", - зауважив Кличко.

В Україні станом на 9 грудня лабораторно підтверджено 845 тис. 343 випадки COVID-19, з них за минулу добу - 12 тис. 585. 

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