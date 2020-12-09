Коронавірус у Києві: за минулу добу — 1728 випадків, 34 хворих померли

У Києві за минулу добу COVID-19 виявили у 1 тис. 728 осіб.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"У нашому місті не зменшується кількість хворих. За минулу добу виявили ще 1 тис. 728 інфікованих, 34 людини померли. Усього за період пандемії - 1 498 летальних випадків від коронавірусу", - сказав Кличко.

За його словами, підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в Києві вже 84 тис. 538.

Захворіли: 983 жінки віком від 18 до 90 років і 71 дівчинка віком від двох до 17 років, також 611 чоловіків віком від 18 до 88 рокiв і 63 хлопчика віком від двох місяців до 17 років. Захворів, зокрема 71 медик.

Кличко повідомив, що одужали за добу 636 людей. Усього коронавірус подолали 26 тис. 403 жителя Києва.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 300, Деснянському – 260, Дніпровському районі – 245 випадків", - зауважив Кличко.

В Україні станом на 9 грудня лабораторно підтверджено 845 тис. 343 випадки COVID-19, з них за минулу добу - 12 тис. 585.