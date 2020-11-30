У Києві - 1460 нових випадків коронавірусу, 13 хворих померли

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"За минулу добу в Києві виявили ще 1460 хворих на коронавірус, 13 випадків - летальних. Всього за період пандемії від коронавірусу померли 1292 киянина", - сказав Кличко.

За його словами, підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 70 478.

За його словами, серед тих, хто захворіли: 783 жінки віком від 18 до 94 років і 99 дівчаток від 7 місяців до 17 років, а також 515 чоловіків віком від 19 до 89 рокiв і 63 хлопчики від 9 місяців до 17 років. Захворіли, зокрема, і 62 медики.

Одужали в столиці за добу 88 людей. Усього коронавірус подолали 22 843 мешканці Києва.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 256, Подільському – 230 та в Деснянському районі – 180 випадків", - повідомив він.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 30 листопада в Україні лабораторно підтверджено 9946 нових випадків захворювання на COVID-19. Загалом за весь час пандемії в Україні зафіксовано 732 625 випадків захворювання на коронавірусну хворобу.