Найвищий показник COVID-захворюваності - у п'яти областях

Станом на 29 листопада найвищий показник захворюваності на COVID-19 зафіксовано в Сумській, Черкаській, Київській, Чернігівській та Запорізькій областях.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксований у Сумській (988,4 на 100 тис. населення), Черкаській (795,9), Київській (704,1), Чернігівській (691,3) та Запорізькій (689,6) областях.

Також високий рівень захворюваності у Чернівецькій (599,7), Хмельницькій (515), Миколаївській (529), Житомирській (586,9), Івано-Франківській (585,5) областях.

У Києві цей показник становить 640,1, а середній по Україні - 490,8 на 100 тис. населення.

Завантаженість лікарень загалом по країні за останні 5 днів становить 48,9% станом на 29 листопада.

В Києві цей показник становить 55,8% станом на 28 листопада.

Високий рівень завантаженості COVID-ліжок у Миколаївській - 62,5%, Кіровоградській 63,5%, Полтавській - 67,2%, Запорізькій - 62,5%, Чернігівській 61,6% областях.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 30 листопада в Україні лабораторно підтверджено 9946 нових випадків захворювання на COVID-19. Загалом за весь час пандемії в Україні зафіксовано 732 625 випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Попередньої доби зареєстрували 12 978 нових випадків COVID-19.