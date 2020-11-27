У столиці закриті на карантин 6 шкіл і 8 дитсадків

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу сказав Київський міський голова Віталій Кличко.

"Щодо навчального процесу, цифри, на жаль збільшуються. На сьогодні в столиці закриті на карантин 6 шкіл. На дистанційне навчання переведені 1 082 класи у 277 школах", - повідомив Кличко.

За його словами, всього хворих на коронавірус школярів у столиці 1358. Також хворіють понад 960 педагогів.

У дитячих садках через виявлені випадки коронавірусу тимчасово закриті 205 груп у 154-ох садках.

"8 садочків повністю зачинені на карантин. Наповненість дітей у садках сьогодні - понад 51%", - додав Кличко.

Як повідомлялося, в Україні станом на 27 листопада зареєстрували 16 218 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.