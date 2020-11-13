Агентство ООН відкрило у Києві артінсталяцію на підтримку людей без громадянства

Агентство ООН у справах біженців в Україні (УВКБ ООН) відкрило у Києві артінсталяцію на підтримку людей без громадянства.

Іграшковий ведмедик зі свідоцтвом про народження з’явився у столичному ТРЦ «Гулівер» у межах заходів, присвячених проблемам безгромадянства в Україні та відзначенню 6-ї річниці глобальної кампанії #IBelong, повідомила кореспондентка Укрінформу.

«Агентство ООН у справах біженців в Україні (УВКБ ООН) проводить кампанію в соціальних мережах 12-15 листопада з метою підвищення обізнаності про проблему безгромадянства в Україні. У рамках глобальної кампанії #IBelong, розпочатої в листопаді 2014 року, визначено мету викорінити безгромадянство протягом 10 років», - розповіла Вікторія Андрієвська, експертка з питань комунікацій УВКБ ООН в Україні.

Артінсталяція під назвою "Невидимі діти: під загрозою безгромадянства" у вигляді іграшкового ведмедика зі свідоцтвом про народження знаходитиметься у холі торгового центру до 15 листопада. Учора з 17:00 до 22:00 години на фасаді ТРЦ Gulliver також відбувся показ анімованого шоу на тему безгромадянства в Україні.

«Ця артінсталяція нагадує нам, що в Україні все ще потрібні зусилля, щоб діти, народжені на непідконтрольних уряду частинах Донецької та Луганської областей, отримували українські свідоцтва про народження. Без таких свідоцтв вони ризикують зіткнутися з проблемою безгромадянства», - заявив присутній на заході Пабло Матеу, представник УВКБ ООН в Україні.

«Одним з 10 заходів щодо припинення безгромадянства є забезпечення реєстрації народжень», - пояснила Андрієвська.

За підрахунками УВКБ ООН, станом на жовтень 2020 року близько 60 000 дітей, народжених на окупованих територіях, не отримали українське свідоцтво про народження. За словами представника агенції ООН, можливість зареєструвати дітей для батьків з ОРДЛО існує, але процедура досить складна і дорога. Ситуація ускладнюється тим, що для реєстрації вони надають РАЦСам свідоцтва, видані органами невизнаних країнами світу республік, що не мають юридичної сили.

«Уряд України зацікавлений у спрощенні процесу. Зараз між Міністерством юстиції та Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій триває обговорення проблеми з метою її рішення», - повідомив Матеу.

Загалом в Україні проживають близько 40 тисяч осіб без громадянства та осіб під загрозою безгромадянства (члени ромських меншин, діти, народжені на непідконтрольній уряду території Донецької та Луганської областей, бездомні особи, люди похилого віку з радянськими паспортами та засуджені).

«Це люди, що не є громадянами жодної держави, і українці, які поки не отримали відповідних документів. Вони не можуть реалізувати права на освіту, охорону здоров’я та інші. Також це проблема для держави, бо ці особи не працюють легально, не мають банківських рахунків і не можуть платити податків, і складно контролювати будь-які операції, проведені ними», - розповів Матеу.

Цього року Верховна Рада прийняла Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визнання особою без громадянства, який дасть особам без громадянства можливість легально працювати, навчатися та отримувати медичну допомогу.

«Вони отримають відповідний статус і документи на його підтвердження. З цим папером можна на законних підставах перебувати на території країни і платити податки в її бюджет. Сподіваємося, підписаний Президентом закон скоро набуде чинності», - заявив представник УВКБ ООН.

Агентство ООН у справах біженців – це глобальна організація, діяльність якої присвячена захисту прав та покращення умов життя, перспектив для біженців, вимушено переміщених громадян та осіб без громадянства. Починаючи з 1950 року, УВКБ ООН координує міжнародні зусилля, спрямовані на захист людей, змушених полишати свої оселі через конфлікт або переслідування.

Проєкт #IBELONG - це кампанія УВКБ ООН, розрахована на 10 років (2014-2024), розроблена для подолання безгромадянства у світі. З початку кампанії #IBelong майже 350 тисяч осіб набули громадянства у різних країнах світу. 16 країн встановили або вдосконалили процедури визначення безгромадянства для ідентифікації осіб без громадянства на своїй території, а деякі пропонують полегшений шлях до громадянства.

Долучитись до кампанії можна, розмістивши пост у соціальних мережах з використанням хештегів #IBelong #EndStatelessness #ЯІсную. Учасники кампанії зможуть виграти іграшкового ведмедика та інші призи на основі вибірки random.com.

Фото: УВКБ ООН