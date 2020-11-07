Міжнародні організації відправили на окупований Донбас 105 тонн гуманітарної допомоги - ДПСУ

До тимчасово окупованої території України міжнародними організаціями доправлено гуманітарні вантажі. Загальна вага гуманітарної допомоги склала майже 105 тонн.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні ДПСУ .

Так, через КПВВ «Новотроїцьке» проїхали 5 вантажівок від Міжнародного комітету Червоного Хреста, а в контрольному пункті «Станиця Луганська», в бік тимчасово окупованого Луганська, оформлено вантаж від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Для потреб мешканців тимчасово окупованого Донбасу направлено продуктові набори, одяг, медичні засоби.

В Держприкордонслужбі також повідомили, що за минулий тиждень лінію розмежування в КПВВ «Станиця Луганська» перетнули 1065 осіб, із них - 68 осіб прослідували на контрольовану Україною територію, 997 - на тимчасово окуповану Луганщину.

Контрольні пункти «Мар'їнка» та «Новотроїцьке» продовжують функціонувати за осіннім графіком, щоденно з 07.00 до 18.30. Проте рух цими дорожніми коридорами заблокований з боку російських збройних формувань.

Читайте також: Міністр оборони обговорив з головою МКЧХ розмінування Донбасу та пошук зниклих

За тиждень рух у дорожньому коридорі «Донецьк – Маріуполь» окупанти розблоковували у понеділок та п’ятницю. У ці дні через КПВВ «Новотроїцьке» 97 громадян та 26 транспортних засобів потрапили на контрольовану територію, водночас 243 громадянина та 33 транспортних засобів проїхали до тимчасово окупованої Донеччини. Сьогодні, станом на 10.00, лінію розмежування в цьому контрольному пункті перетнуло 24 громадянина та 6 транспортних засобів.

Через КПВВ «Мар’їнка» пропуск не здійснювався. Окупанти повністю заблокували рух у межах цього дорожнього коридору.

Фото: ДПСУ