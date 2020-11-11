У Києві працівниця банку викрала у клієнтів 12,3 мільйона

У Києві викрили заступницю директора регіонального відділення банку, яка впродовж двох років привласнила кошти за депозитними договорами на загальну суму 12 мільйонів 300 тисяч гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

“Київською місцевою прокуратурою № 10 скеровано до Шевченківського районного суду м. Києва обвинувальний акт відносно колишнього заступника директора регіонального відділення банку за фактом заволодіння коштами вкладників в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем”, - йдеться у повідомленні.

Згідно з матеріалами слідства, упродовж 2013-2014 років заступник директора регіонального відділення банку з метою створення уяви перед клієнтами чинності правочинів про депозитні вклади надавала вкладникам завідомо підроблені документи, що підтверджували належність передачі банку коштів за депозитними договорами.

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У подальшому отримані від клієнтів кошти обвинувачена не обліковувала належним чином, а привласнювала та використовувала на власний розсуд.

Таким чином незаконними діями заступника директора регіонального відділення банку завдано збитків клієнтам банку на загальну суму 12 300 000 грн.

За наслідками досудового розслідування колишній співробітниці банку висунуто обвинувачення за ч. 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскацією майна.

Фото: 1news.zp.ua