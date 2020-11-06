CБУ викрила на митниці корупційну схему ввезення «євроблях»

Служба безпеки України викрила посадовців Закарпатської митниці на створенні корупційної схеми під час ввезення до нашої країни автомобілів з іноземною реєстрацією.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

Вартість своїх послуг митники оцінювали у середньому 700 євро за автомобіль, за зміну пропускали до 10 «євроблях».

Встановлено, що протиправний механізм був організований посадовими особами митного посту «Солотвино» разом із іншими цивільними особами. До незаконної діяльності працівники митниці залучали громадян іноземних держав для легалізації цієї оборудки.

Зазначається, що на кордоні зловмисники вимагали у водіїв гроші за нестворення штучних перешкод під час оформлення автомобілів, які прибували із-за кордону в режимі тимчасового ввезення. Вартість своїх послуг митники оцінювали у середньому 700 євро за автомобіль. За оперативними даними, у середньому за зміну через митний пост вони пропускали до 10 «євроблях».

За наявною інформацією, корупційна схема «працювала» 3 місяці, у ній були задіяні дві зміни митників.

«Організатора та двох посередників правоохоронці викрили під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 2,6 тисячі євро за ввезення 4 автомобілів», - уточнюється у повідомленні.

Розслідування здійснюється за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо оголошення фігурантам про підозру.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи. Перевіряється причетність посадовців Держприкордонслужби до функціонування незаконної схеми.

Зловмисників спільно викрили Головне управлінням по боротьбі з корупцією та оргзлочинністю СБУ, Теруправління ДБР у м. Львів, під процесуальним керівництвом військової прокуратури Ужгородського гарнізону Західного регіону.

Фото: ssu.gov.ua