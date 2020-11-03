Власники «євроблях» висувають нові вимоги, хоча мають виконувати вже взяті зобов'язання — Тарас Качка

У Мінекономіки розкритикували позицію власників автомобілів на єврономерах, які відмовляються виконувати взяті на себе зобов'язання, а лише висувають нові вимоги.

Як передає Укрінформ, про це написав у Фейсбуці заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, торговий представник України Тарас Качка.

«Під моїми вікнами клаксонить АвтоЄвроСила. Насправді це непотрібна демонстрація сили, бо і профільні міністерства, і уряд, і Офіс Президента постійно ведуть діалог з АвтоЄвроСила. Тож влада чує, і дуже навіть чує. І вже кілька разів йшла назустріч «євробляхерам», даючи можливість розмитнити авто за пільговими ставками», - констатував він.

Крім того, за словами Качки, усвідомлюючи, що завищені загальні ставки податків при розмитненні є причиною для протестів, уряд разом із народними депутатами напрацювали алгоритм поступового зниження ставки розмитнення.

При цьому заступник міністра відзначив, що пошук консенсусу передбачає взаємні права і обов‘язки. «Зокрема, обов‘язок власників «євроблях» - розмитнити авто у відповідності до досягнутих домовленостей. Крім того, власники «євроблях» мають нести таку ж відповідальність, як і інші власники авто, як це пропонується відповідним проєктом постанови КМУ», - наголосив він.

На переконання Качки, це справедливі обов‘язки і протестувати проти них - це зневага до суспільства і до себе, адже є недотриманням раніше досягнутого компромісу.

«Незважаючи на це, уряд і далі готовий вести діалог», - додав він.

Як повідомлялося, зранку 3 листопада під будівлею Верховної Ради у Києві власники автомобілів на єврономерах вимагають від депутатів ухвалити законопроєкт №3704 про доступне розмитнення авто.

Верховна Рада в листопаді 2018 року суттєво підвищила штрафи за незаконне використання автомобіля на іноземній реєстрації.

У грудні 2019 року парламент відтермінував введення збільшених штрафів за порушення ввезення авто на єврономерах.