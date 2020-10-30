Розмитнення «євроблях»: петиція до Президента набрала необхідні голоси

Електронна петиція до Президента Володимира Зеленського щодо ухвалення законопроєкту про доступне розмитнення та знаходження на території України автомобілів на європейській реєстрації набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Як повідомляє Укрінформ, петицію №22/105108-еп на сайті глави держави підписали 25 тисяч 47 осіб.

Автором петиції є Казачук Іван Володимирович, зареєстрована вона 7 вересня.

«Пане Президенте, громадськість просить Вас, щоб Ви провели спільну нараду з народними депутатами депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» та прийняли рішення про негайне включення до порядку денного на засідання комітету фінансів, податкової та митної політики комплексний законопроєкт про доступне розмитнення 3704-3706 (маються на увазі законопроєкти №№ 3704, 3705, 3706 — ред.)», - ідеться в петиції.

Автор петиції переконує, що пропоновані законопроєкти дадуть змогу за орієнтовно 30% від вартості розмитнити автомобіль.

Крім того, такі законодавчі зміни дадуть можливість розмитнити вантажний автомобіль для бізнесу не тільки такий, що відповідає вимогам Євро5.

Також автор вважає, що “доступне розмитнення” буде додатковим джерелом надходження коштів до державного бюджету.

Як повідомлялося, 28 жовтня Кабінет Міністрів погодив проєкт постанови, що дозволяє притягувати до відповідальності власників авто на європейській реєстрації.