У Рівному викрили схему фейкового призначення на керівні посади у поліції

У Рівному викрили схему фейкового призначення на керівні посади у поліції

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Укрінформ
Служба безпеки України викрила протиправну схему фейкового продажу керівних посад у ГУ Нацполіції в Рівненській області.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт СБУ.

"Досудове слідство встановило, що організував оборудку діючий співробітник Нацполіції області разом зі спільниками. Зловмисники, прикриваючись нібито існуючими зв’язками у «високих кабінетах», запевняли, що можуть пролобіювати питання призначення на будь-які керівні посади начальника у системі обласної Нацполіції", - йдеться у повідомленні.

За можливість очолити відомство ділки вимагали від діючих працівників поліції 500 тисяч доларів США. Призначення на посаду керівників підрозділів поліції оцінювалось від 50 до 100 тисяч американських доларів.

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Правоохоронці затримали працівника Нацполіції разом зі спільником, згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, поблизу одного з торгових центрів Рівного під час отримання першої частини коштів у розмірі 25 тисяч доларів США

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

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Операція із викриття зловмисників проводилась під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Фото: СБУ

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