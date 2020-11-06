За призначення в Міноборони шахрайка хотіла $60 тисяч - СБУ

Співробітники військової контррозвідки Служби безпеки України запобігли корупційному призначенню на керівну посаду у Міністерстві оборони.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що мешканка Києва «підбирала» кандидатів на роботу в Головному управлінні майна та ресурсів Міноборони України. За 60 тисяч доларів США вона запропонувала очолити центральний орган управління відомства колишньому директору одного з державних підприємств. «Вирішити питання» жінка обіцяла через спільників у Міноборони та Мін'юсті.

Правоохоронці затримали зловмисницю в Одесі, згідно зі ст. 208 Кримінального кодексу України, під час отримання «авансу» у розмірі 5 тисяч американських доларів.

Військова контррозвідка CБУ попередила корупційне призначення на керівну посаду в Міноборони України / Фото: СБУ

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, у тому числі посадовців, причетних до корупційної оборудки.

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Операція проводилась Департаментом військової контррозвідки СБ України спільно з ГУ Нацполіції в Одеській області під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у оборонній та військовій сфері Південного регіону.