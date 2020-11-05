Рада планує посилити конфіденційність викривачів корупції

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №3450 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо упорядкування окремих питань захисту викривачів» щодо посилення конфіденційності викривачів корупції.

Як передає кореспондент Укрінформу, ухвалення відповідного рішення підтримали 254 народних депутати.

«Мета цього законопроєкту – посилити конфіденційність викривачів корупції. Ми пропонуємо упорядкувати дві норми в законодавстві. Перша з них стосується того, що на сьогодні всі державні органи зобов’язуються створювати захищені анонімні канали для повідомлень про корупцію від викривачів. Це довго, дорого та неефективно. За даними НАЗК, кількість суб’єктів, які мали би створити такі портали, – більше тисячі. Це ще й шалені бюджетні видатки. Тому в цьому законопроєкті ми пропонуємо створити Єдиний портал для викривачів корупції», – зазначила заступник голови Комітету ВР з питань антикорупційної політики Галина Янченко (фракція партії «Слуга народу»), презентуючи законопроєкт.

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Вона уточнила, що такий Єдиний портал може бути створений без використання коштів із держбюджету: НАЗК провело переговори з міжнародними партнерами, які готові надати технічну допомогу.

«Ще однією пропозицією законопроєкту є покладення обов’язків захищати викривачів корупції саме на систему безоплатної правової допомоги, а також юристів. Тобто НАЗК просить зняти цю функцію із себе, адже у відповідному відділі працює лише чотири особи, які не можуть покривати потреби всієї країни», – додала Янченко.

Як повідомляв Укрінформ, 17 жовтня 2019 року Рада ухвалила закон «Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо викривачів корупції».