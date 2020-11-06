Київ перетнув позначку у 1000 випадків коронавірусу за добу

Київ перетнув позначку у 1000 випадків коронавірусу за добу

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Укрінформ
За минулу добу кількість киян, які захворіли на коронавірус, збільшилась на 1002 особи.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Ситуація у нас складна. Динаміка вкрай негативна. За минулу добу в Києві понад тисячу нових випадків захворювання на коронавірус - коронавірус виявили в 1002 людей. Померли 14 хворих", - сказав Кличко.

На сьогодні в столиці вже 42 375 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

За його словами, серед тих, хто захворіли: 556 жінок віком від 18 до 84 років і 34 дівчинки від восьми місяців до 17 років, 377 чоловіків віком від 18 до 92 рокiв і 35 хлопчиків від 25 днів до 17 років. Захворіли, зокрема, і 39 медиків.

Водночас одужали в столиці за добу 1449 людей. Загалом коронавірус подолали 15 218 мешканців Києва.

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"Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Подільському районі – 164, Оболонському – 154, Деснянському районі – 114 випадків", - зазначив Кличко.

Як повідомлялося, в Україні станом на 6 листопада лабораторно підтверджено 440 188 випадків COVID-19, з них за добу - 9 721.

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