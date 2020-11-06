Рада хвилиною мовчання вшанувала пам’ять визволителів Києва від нацистів

Верховна Рада вшанувала хвилиною мовчання загиблих визволителів Києва від нацистських загарбників під час Другої світової війни.

Церемонія вшанування пам’яті пройшла під час засідання у п’ятницю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні, 6 листопада, день визволення Києва від фашистських загарбників. Це одна з дуже серйозних подій, вікових подій для історії столиці України. Я впевнений, що ми всі повинні пам'ятати тих, хто віддав своє життя за щасливе та незалежне майбутнє нашої держави. І я пропоную згадати зараз усіх тих, хто загинув, визволяючи столицю нашої держави", - зазначив Голова ВР Дмитро Разумков.

Як повідомлялося, 6 листопада 1943 року Київ був визволений від нацистських загарбників. Це відбулось у результаті Київської наступальної операції, яка тривала із 3-го до 13 листопада 1943 року і була складовою частиною Битви за Дніпро – однієї з наймасштабніших і найкровопролитніших воєнних операцій у світовій історії. У ній було задіяно до чотирьох мільйонів людей з обох сторін, а втрати складали до понад двох мільйонів осіб. Під час визволення Києва радянські війська зазнали величезних втрат, адже за негласним наказом Сталіна столицю України треба було взяти до чергової річниці Жовтневої революції.

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Гітлерівська окупація Києва тривала 778 днів – з 19 вересня 1941-го до 6 листопада 1943 року.