Україна долучилася до вшанування жертв нацизму в австрійському Хартхаймі

Посольство України в Австрії взяло участь у вшануванні пам'яті жертв нацизму, які загинули в "інституті евтаназії Третього Рейху".

Про це повідомляється на сторінці у Facebook українського диппредставництва в Австрії.

"1 жовтня 2020 в замку Хартхайм відбувся щорічний меморіальний захід пам'яті жертв нацизму. Традиційно Посольство України в Австрії бере участь у вшануванні пам'яті загиблих в Хартхаймі, серед яких були й вихідці з України", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що розташований у федеральній землі Верхня Австрія поблизу міста Лінц Замок Хартхайм (нім. Schloss Hartheim) є справжнім знаковим місцем, що належить до так званого переліку "топографії терору" та безпосередньо пов’язаний із темною сторінкою минулого Австрії.

"Під час Другої Світової війни тут розташовувався так званий інститут евтаназії Третього Рейху, який був складовою частиною "Акції Т-4", ініційованої рейхкомісаром з охорони здоров’я Карлом Брандтом. У ході цієї акції нацистами реалізовувалася т.зв. програма "етнічного очищення" Рейху від інвалідів, душевнохворих та людей з обмеженими здібностями – по суті, їх системна ліквідація", - йдеться у повідомленні.

Всього у період з 1940 – 1944 роки у Хартхаймі було вбито близько 30 тисяч інвалідів та людей з розумовими вадами.

"Втім, не лише для цієї категорії Хартхайм став "кінцевим пунктом" земного шляху. В рамках "Акції Т-4" Хартхайм також став закладом, де втратили життя більшість в’язнів концтаборів. Їх кількість оцінюється у приблизно 12 тисяч осіб. Це були загалом в’язні із розташованого неподалік концентраційного табору Маунтхаузен, серед яких було багато вихідців з України", - зазначили в українському посольстві.

Фото: facebook.com/ukremb.at